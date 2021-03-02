У Британії тривають пошуки одного з перших хворих бразильським штамом

"Полювання" на невстановлену особу, яка показала позитивний результат на бразильський варіант коронавірусу, звузилося до 379 домогосподарств у південно-східній Англії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Загалом у Британії виявлено шість випадків варіанта коронавірусу Р1, вперше виявленого в Бразилії. Одного хворого не змогли ідентифікувати, оскільки він неправильно заповнив реєстраційну карту.

Але у вівторок Метт Хенкок повідомив Палату громад, що чиновники "визначили партію домашніх тестових комплектів, про які йдеться".

Він додав: "Наш пошук з усієї країни звузився до 379 домогосподарств на південному сході Англії, і ми контактуємо з кожним із них".

Є побоювання, що бразильський варіант може швидше поширюватися, уникати імунної системи або що вакцини можуть бути менш ефективними проти нього.

Хенкок сказав, що нинішні вакцини у Британії "ще не вивчались щодо цього варіанту", але триває робота, щоб "зрозуміти, який вплив це може мати".

"Ми знаємо, що цей варіант викликав значні проблеми в Бразилії", - додав він.

"Отже, ми робимо все можливе, щоб зупинити поширення цього нового варіанту у Британії, проаналізувати його наслідки та розробити оновлену вакцину, яка ефективна щодо варіантів, що викликають занепокоєння, та захистити прогрес, досягнутий нами як країною" – сказав міністр.