В Британии продолжаются поиски одного из первых больных бразильским штаммом
"Охота" на неустановленное лицо, показавшее положительный результат на бразильский вариант коронавируса, сузилась до 379 домохозяйств в юго-восточной Англии.
Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Всего в Британии обнаружено шесть случаев варианта коронавируса Р1, впервые обнаруженного в Бразилии. Одного больного не смогли идентифицировать, поскольку он неправильно заполнил регистрационную карту.
Но во вторник Мэтт Хэнкок сообщил Палате общин, что чиновники "определили партию домашних тестовых комплектов, о которых идет речь".
Он добавил: "Наш поиск со всей страны сузился до 379 домохозяйств на юго-востоке Англии, и мы контактируем с каждым из них".
Есть опасения, что бразильский вариант может быстрее распространяться, избегать иммунной системы или что вакцины могут быть менее эффективными против него.
Хэнкок сказал, что нынешние вакцины в Британии "еще не изучались по этому варианту", но идет работа, чтобы "понять, какое влияние это может иметь".
"Мы знаем, что этот вариант вызвал значительные проблемы в Бразилии", - добавил он.
"Мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение этого нового варианта в Британии, проанализировать его последствия и разработать обновленную вакцину, которая эффективна в отношении вариантов, которые вызывают беспокойство, и защитить прогресс, достигнутый нами как страной", - сказал министр.