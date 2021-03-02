В Британии продолжаются поиски одного из первых больных бразильским штаммом

"Охота" на неустановленное лицо, показавшее положительный результат на бразильский вариант коронавируса, сузилась до 379 домохозяйств в юго-восточной Англии.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Всего в Британии обнаружено шесть случаев варианта коронавируса Р1, впервые обнаруженного в Бразилии. Одного больного не смогли идентифицировать, поскольку он неправильно заполнил регистрационную карту.

Но во вторник Мэтт Хэнкок сообщил Палате общин, что чиновники "определили партию домашних тестовых комплектов, о которых идет речь".

Он добавил: "Наш поиск со всей страны сузился до 379 домохозяйств на юго-востоке Англии, и мы контактируем с каждым из них".

Есть опасения, что бразильский вариант может быстрее распространяться, избегать иммунной системы или что вакцины могут быть менее эффективными против него.

Хэнкок сказал, что нынешние вакцины в Британии "еще не изучались по этому варианту", но идет работа, чтобы "понять, какое влияние это может иметь".

"Мы знаем, что этот вариант вызвал значительные проблемы в Бразилии", - добавил он.

"Мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение этого нового варианта в Британии, проанализировать его последствия и разработать обновленную вакцину, которая эффективна в отношении вариантов, которые вызывают беспокойство, и защитить прогресс, достигнутый нами как страной", - сказал министр.