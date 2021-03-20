Проти прем’єрки Норвегії почали розслідування за порушення коронавірусних обмежень

Норвезька поліція розпочала розслідування через святкування прем’єркою Ерною Солберг дня народження в порушення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У четвер з'явилися повідомлення про те, що Солберг та її сім'я наприкінці лютого святкували її 60-й день народження з родиною в Гейло, гірськолижному курорті на півдні країни. Сім'я збиралася разом дві ночі поспіль.

"На підставі інформації, яка з'явилася в пресі, а також заяв самого прем'єр-міністра, поліція вирішила розпочати розслідування, пов'язане з можливим порушенням правил контролю за інфекцією", - йдеться у повідомленні Південно-Східного поліцейського округу .

Тринадцять членів сім'ї та оточення прем'єр-міністра їли у ресторані у Гейло в п'ятницю, 25 лютого. Національні правила боротьби з інфекцією на той час стверджували, що на приватному заході в ресторані може збиратися не більше 10 осіб.

Того вечора прем'єр-міністр не була присутня на трапезі, оскільки проходила огляд в Осло.

Наступної ночі, в суботу, 26 лютого, Солберг була в компанії 14 осіб в квартирі, яку вона зняла.

"Я, яка щодня стоїть і розповідає людям про боротьбу з інфекцією, повинна була краще знати правила. Але правда полягає в тому, що я не ретельно перевірила правила і не зрозуміла, що коли сім'я виходить разом у кількості більше 10 людей, це класифікується як подія" - заявила Солберг.

Міністр охорони здоров'я Бент Хойе розкритикував керівницю уряду з цього приводу. "Цього не повинно було статися, і зрозуміло, що ми, хто формуємо правила та говоримо про їх важливість, повинні дотримуватися правил і порад" – сказав він.

"Мені шкода, що ми з родиною порушили правила щодо коронавірусу; цього ніколи не мало статися. Нам слід було дотримуватися рекомендацій, яких я просила вас дотримуватися ", - заявила Солберг у вибаченнях, опублікованих у Facebook.

У поліції заявили, що прем’єрці доведеться заплатити штраф, якщо її вину доведуть.