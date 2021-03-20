Против премьера Норвегии начали расследование за нарушение коронавирусных ограничений

Норвежская полиция начала расследование из-за празднования премьером Эрной Солберг дня рождения в нарушение коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В четверг появились сообщения о том, что Солберг и ее семья в конце февраля праздновали 60-й день рождения с семьей в Гейло, горнолыжном курорте на юге страны. Семья собиралась вместе две ночи подряд.

"На основании информации, которая появилась в прессе, а также заявлений самой премьер-министра, полиция решила начать расследование, связанное с возможным нарушением правил контроля за инфекцией", - говорится в сообщении Юго-Восточного полицейского округа.

Тринадцать членов семьи и окружения премьер-министра ели в ресторане в Гейло в пятницу, 25 февраля. Национальные правила борьбы с инфекцией в то время утверждали, что на частном мероприятии в ресторане может собираться не более 10 человек.

В тот вечер премьер-министр не присутствовала на трапезе, поскольку проходила осмотр в Осло.

Следующей ночью, в субботу, 26 февраля, Солберг была в компании 14 человек в квартире, которую она сняла.

"Я, которая ежедневно стоит и рассказывает людям о борьбе с инфекцией, должна была лучше знать правила. Но правда заключается в том, что я не тщательно проверила правила и не поняла, что когда семья выходит вместе в количестве более 10 человек, это классифицируется как событие ", - заявила Солберг.

Министр здравоохранения Бент Хойе раскритиковал руководительницу правительства по этому поводу. "Этого не должно было произойти, и понятно, что мы, формирующие правила и говорящие об их важности, должны соблюдать правила и рекомендации", - сказал он.

"Мне жаль, что мы с семьей нарушили правила; этого никогда не должно было случиться. Нам следовало придерживаться рекомендаций, которых я просила вас соблюдать ", - заявила Солберг в извинениях, опубликованных в Facebook.

В полиции заявили, что премьеру придется заплатить штраф, если ее вина будет доказана.