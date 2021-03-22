Замміністра оборони Грузії вибачився за привітання з фото російського військового

Заступнику міністра оборони Грузії Давиду Суджашвілі довелось вибачатися після помилки свого помічника, який супроводив вітання для грузинських прикордонників у Facebook фотографією російського солдата.

Про це повідомляють SOVA та "Эхо Кавказа", пише "Європейскька правда".

До професійного свята прикордонників у Facebook-акаунті міністра розмістили привітання, проілюстроване фотографією військового. Підписники помітили, що на людині російська форма. Пост видалили майже одразу після зауважень у коментарях.

Суджашвілі пояснив, що помилку допустив його помічник, який адмініструє сторінку.

"Проте я все одно несу відповідальність за матеріали, які публікуються, та їхній зміст. Адміністратор сторінки допустив серйозну помилку, і я щиро прошу вибачення у громадськості. На жаль, вже почалися спекуляції на цю тему. Те, що Росія є окупантом і ворогом - не тема для суперечок і дискусій", - заявив заступник міністра.

Грузинський портал "Детектор мифов" пише, що це фото вперше з’явилося 28 травня 2019 року на сайті агентства "Спутник-Южная Осетия" у публікації із заголовком "Российские пограничники на страже границ Южной Осетии". Згодом його використовували також "Спутник-Абхазия" і російське інформагентство ТАСС.