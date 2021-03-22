Замминистра обороны Грузии извинился за поздравления с фото российского военного

Заместителю министра обороны Грузии Давиду Суджашвили пришлось извиняться после ошибки своего помощника, который сопроводил поздравление для грузинских пограничников в Facebook фотографией российского солдата.

Об этом сообщают SOVA и "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

К профессиональному празднику пограничников в Facebook-аккаунте министра разместили поздравление, проиллюстрированное фотографией военного. Читатели заметили, что на нем – российская форма. Пост удалили почти сразу после замечаний в комментариях.

Суджашвили объяснил, что ошибку допустил его помощник, который администрирует страницу.

"Однако я все равно несу ответственность за материалы, которые публикуются, и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я искренне прошу прощения у общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия является оккупантом и врагом - не тема для споров и дискуссий", - заявил замминистра.

Грузинский портал "Детектор мифов" пишет, что это фото впервые появилось 28 мая 2019 года на сайте агентства "Спутник-Южная Осетия" в публикации с заголовком "Российские пограничники на страже границ Южной Осетии". Впоследствии его использовали также "Спутник-Абхазия" и российское информагентство ТАСС.