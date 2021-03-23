Так зване "представництво ДНР" у Марселі повідомило, що суд заборонив його діяльність

Організація, що називала себе "представництвом ДНР" у Марселі, повідомила про власний програш у судовій тяганині із владою Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про рішення суду організація написала на своїй Facebook-сторінці.

У повідомленні організація визнала, що апеляційний суд французького міста Екс-ан-Прованс у вівторок, 23 березня, наказав закрити так званий репрезентативний центр "ДНР" у Марселі.

Нагадаємо, відкриття так званого "представництва "ДНР" у Марселі відбулося 25 вересня 2017 року. Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва". У вересні 2018 року суд вирішив не закривати цю організацію, але нинішнім рішенням апеляційний суд постановив, що "представництво" має бути закрите.

У організації назвали останнє рішення суду атакою на свободу об’єднань.

Наразі немає офіційних підтверджень цього рішення з боку другої сторони процесу, тобто французької влади.