В МЗС України розповіли про поразку "представництва ДНР" у французькому суді

Посольство України у Франції підтвердило закриття судом так званого "представництва ДНР".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Апеляційний суд Екс-ан-Провансу розпорядився "закрити лавочку" так званого представницького центру ДНР у Франції, визнавши його нікчемність та повністю незаконні підстави його відкриття. Прекрасний доказ неупередженості та доброго почуття французької справедливості" - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Alors, la Cour d’Appel d’Aix en Provence ordonne la “fermeture de la boutique” du soi-disant Centre de la représentation de la DPR en France, constatant sa nullité et ses bases parfaitement illégales. Une belle preuve de l’impartialité et du bon sens de la justice française ⚖️🇫🇷 pic.twitter.com/8YgyE6jR9p — UA Embassy in France (@UKRinFRA) March 23, 2021

Глава МЗС Дмитро Кулеба також повідомив про закриття "представництва".

"Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення" - заявив Кулеба.

Раніше організація повідомила, що апеляційний суд французького міста Екс-ан-Прованс у вівторок, 23 березня, наказав закрити так званий репрезентативний центр "ДНР" у Марселі.

Нагадаємо, відкриття так званого "представництва "ДНР" у Марселі відбулося 25 вересня 2017 року. Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва". У вересні 2018 року суд вирішив не закривати цю організацію, але нинішнім рішенням апеляційний суд постановив, що "представництво" має бути закрите.