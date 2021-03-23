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В МЗС України розповіли про поразку "представництва ДНР" у французькому суді

Вівторок, 23 березня 2021, 13:15

Посольство України у Франції підтвердило закриття судом так званого "представництва ДНР".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Апеляційний суд Екс-ан-Провансу розпорядився "закрити лавочку" так званого представницького центру ДНР у Франції, визнавши його нікчемність та повністю незаконні підстави його відкриття. Прекрасний доказ неупередженості та доброго почуття французької справедливості" - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також повідомив про закриття "представництва".

"Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення" - заявив Кулеба.

Раніше організація повідомила, що апеляційний суд французького міста Екс-ан-Прованс у вівторок, 23 березня, наказав закрити так званий репрезентативний центр "ДНР" у Марселі.

Нагадаємо, відкриття так званого "представництва "ДНР" у Марселі відбулося  25 вересня 2017 року. Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва". У вересні 2018 року суд вирішив не закривати цю організацію, але нинішнім рішенням апеляційний суд постановив, що "представництво" має бути закрите.

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