У Швеції евакуювали 40 квартир після потужного вибуху в під’їзді будинку

У комуні Геганес, що у Сконе, евакуювали мешканців близько 40 квартир багатоквартирного будинку після потужного вибуху у його під’їзді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Вибух стався о пів на другу ночі. Хвиля була такої сили, що фактично зруйнувала сходи, вхідні двері під’їзду та повибивала шибки у загалом 60 квартирах, що виходять у той самий двір.

Представники поліції та рятувальних служб у коментарях кажуть, що це дуже серйозний вибух.

"На щастя, ніхто не отримав серйозних поранень. Медики швидкої оглянули одну людину, інші допомоги не потребували", - розповів представник рятувальних служб Ронні Лундгрен.

Після інциденту попросили залишити свої помешкання людей із близько 40 квартир. Наразі невідомо, коли їм буде безпечно повертатися назад. Місто тимчасово розмістило в їдальні місцевої гімназії тих, у кого не було можливості переміститися до друзів чи родичів.

Територія досі огороджена, місце вибуху продовжують досліджувати фахівці. Також поліція почала опитувати людей на прилеглих вулицях.

У районі планують розгорнути тимчасовий відділок поліції - на випадок, якщо люди будуть мати якісь запитання, або захочуть повідомити відому їм інформацію з приводу інциденту.

Підозрюваних у зв'язку з інцидентом наразі немає.



