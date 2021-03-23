В Швеции эвакуировали 40 квартир после мощного взрыва в подъезде дома

В коммуне Хёганес, что в Сконе, эвакуировали жителей около 40 квартир многоквартирного дома после мощного взрыва в его подъезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Взрыв произошел в половине второго ночи. Волна была такой силы, что фактически разрушила лестницу, входные двери подъезда и выбила стекла в окнах 60 квартир, выходящих в тот же двор.

Представители полиции и спасательных служб в комментариях говорят, что это очень серьезный взрыв.

"К счастью, никто не получил серьезных ранений. Медики скорой осмотрели одного человека, другие помощи не нуждались", - рассказал представитель спасательных служб Ронни Лундгрен.

После инцидента попросили покинуть свое жилье людей из около 40 квартир. Пока неизвестно, когда им будет безопасно возвращаться назад.

Город временно разместил в столовой местной гимназии тех, у кого не было возможности переместиться к друзьям или родственникам.

Территория до сих пор ограждена, место взрыва продолжают исследовать специалисты. Также полиция начала опрашивать людей на прилегающих улицах.

В районе планируют развернуть временный участок полиции - на случай, если у местных жителей будут вопросы, или если они захотят сообщить известную им информацию по поводу инцидента.

Подозреваемых в связи с инцидентом пока нет.