Польща перетнула позначку у 5 млн щеплень від коронавірусу

У Польщі зробили вже понад 5 млн щеплень вакциною від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat.

Майже 3,3 млн жителів країни отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини, та понад 1,7 млн - обома дозами.

Загалом щеплення зробили ве 5 077 928 дозами вакцини.

У 5136 випадках повідомляли про побічні реакції у пацієнтів, переважно м’які - як почервоніння та біль у місці уколу, які скоро минали.

За словами прем’єра Матеуша Моравецького, у наступні 4-5 тижнів країна має отримати ще 7 млн доз вакцини. На додачу до Pfizer, AstraZeneca та Moderna, які вже використовуються, тепер це буде також Johnson & Johnson.

Моравецький сподівається, що до кінця квітня щеплення першою дозою зможуть отримати близько 7 млн людей.

Нагадаємо, Польща через стрімке зростання кількості заражень з 20 березня і щонайменш до 9 квітня повернулась у локдаун. На всій території країни будуть закриті готелі та місця розміщення (крім готелів робітників, а також розміщення, що надається в рамках ділових поїздок).

Також закриваються торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси) кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.