Польша пересекла отметку в 5 млн прививок от коронавируса

В Польше сделали уже более 5 млн прививок вакциной от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat.

Почти 3,3 млн жителей страны получили прививку по крайней мере одной дозой вакцины, и более 1,7 млн - обеими дозами.

Всего использовали 5 077 928 доз вакцины.

В 5136 случаях сообщали о побочных реакциях у пациентов, преимущественно мягких - как покраснение и боль в месте укола, которые скоро проходили.

По словам премьера Матеуша Моравецкого, в последующие 4-5 недель страна должна получить еще 7 млн ​​доз вакцины. В дополнение к Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которые уже используются, теперь это будет также Johnson & Johnson.

Моравецкий надеется, что до конца апреля прививки первой дозой смогут получить около 7 млн ​​человек.

Напомним, Польша из-за стремительного роста количества заражений с 20 марта и по меньшей мере до 9 апреля вернулась в локдаун. На всей территории страны будут закрыты отели и места размещения (кроме гостиниц рабочих, а также размещения, что предоставляется в рамках деловых поездок).

Также закрыты торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.