"Попереду найважчі часи": прем’єр Польщі анонсував посилення обмежень

Після нового рекорду заражень коронавірусом прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що завтра уряд представить план посилення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Давайте подивимось, що відбувається з нашими сусідами. У Німеччині необхідно носити маски в приватних автомобілях, комендантська година в багатьох країнах ЄС. Це третя хвиля, з якою ми стикаємося сьогодні, і тому завтра ми також представимо додаткові обмеження, які необхідні для того, щоб придушити цю третю хвилю" - сказав Моравецький.

Глава польського уряду під час візиту до тимчасової лікарні в Пижовицях у Сілезькому воєводстві підкреслив, що найважчий час ще попереду.

Як повідомлялося, у Польщі за минулу добу зареєстрували майже 30 тисяч нових заражень коронавірусом, що є найбільшим показником за увесь час епідемії.

Нагадаємо, Польща ще 20 березня повернулась у національний локдаун. На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

Попередньо планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня.