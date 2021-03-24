"Впереди самые трудные времена": премьер Польши анонсировал усиление ограничений

После нового рекорда заражений коронавирусом премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что завтра правительство представит план усиления ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Давайте посмотрим, что происходит с нашими соседями. В Германии надо носить маски в частных автомобилях, комендантский час во многих странах ЕС. Это третья волна, с которой мы сталкиваемся сегодня, и поэтому завтра мы также представим дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы подавить эту третью волну", - сказал Моравецкий.

Глава польского правительства во время визита во временную больницу в Пыжовицах в Силезском воеводстве подчеркнул, что самое тяжелое время еще впереди.

Как сообщалось, в Польше за минувшие сутки зарегистрировали почти 30 000 новых заражений коронавируса, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун. На всей территории страны уже закрыты гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Предварительно планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.