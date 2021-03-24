Генсек НАТО: Росія продовжує агресивну поведінку і нарощує військову міць

Росія продовжує агресивну поведінку за кордоном, в тому числі проти своїх сусідів, а також нарощує військову міць у різних регіонах світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"Не дивлячись на роки тиску і спроби вступити в конструктивний діалог, Росія посилила репресивну поведінку вдома і агресивну поведінку за кордоном. У Росії ми як і раніше спостерігаємо жорстоке придушення політичного інакомислення. І ми закликаємо до негайного звільнення Алєксєя Навального та інших мирних демонстрантів, які були заарештовані", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що Росія підриває і дестабілізує своїх сусідів, включаючи Україну, Грузію та Молдову, а також підтримує репресії у Білорусі та намагається втрутитися в регіон Західних Балкан.

"Росія продовжує широкомасштабне нарощування військової потужності від Балтики до Чорного моря, на Близькому Сході і в Північній Африці, від Середземного моря до Арктики", - додав генсек.

Столтенберг нагадав, що у відповідь на дії Росії НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони за останнє покоління.

"Ми посилили нашу гібридну оборону і кіберзахист. Ми залишимося пильними. І ми продовжимо працювати з ЄС і нашими близькими партнерами, щоб переконатися, що ми разом реагуємо на дії Росії", - сказав він.