Генсек НАТО: Россия продолжает агрессивное поведение и наращивает военную мощь

Россия продолжает агрессивное поведение за рубежом, в том числе против своих соседей, а также наращивает военную мощь в разных регионах мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран Альянса.

"Несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Россия усилила репрессивное поведение дома и агрессивное поведение за рубежом. В России мы по-прежнему наблюдаем жестокое подавление политического инакомыслия. И мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других мирных демонстрантов, были арестованы", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия подрывает и дестабилизирует своих соседей, включая Украину, Грузию и Молдову, а также поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан.

"Россия продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики", - добавил генсек.

Столтенберг напомнил, что в ответ на действия России НАТО осуществило наибольшее усиление коллективной обороны за последнее поколение.

"Мы усилили нашу гибридную оборону и киберзащиту. Мы останемся бдительными. И мы продолжим работать с ЕС и нашими близкими партнерами, чтобы убедиться, что мы вместе реагируем на действия России", - сказал он.