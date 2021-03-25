В Грузії керівна більшість пропонує знизити виборчий бар’єр до 3%

В Грузії керівна більшість підготувала проєкт нових конституційних поправок, який передбачає зниження виборчого бар'єра до 3%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Первый канал".

За інформацією телеканалу, представлення та ініціювання конституційного проєкту планується упродовж декількох днів. Згідно з проєктом, виборчий бар'єр планують знизити з 5 до 3%.

Ініціювання конституційних змін вимагає підтримки 76 депутатів, а прийняття конституційних поправок - 113 депутатів. Станом на зараз у партії влади "Грузинської мрії" є 90 депутатів в парламенті, 2 - у "Мокалакеебі" і 4 - у "Європейських соціалістів". Це означає, що зниження виборчого бар'єра вимагає підтримки інших опозиційних депутатів. Зокрема, політичних партій, які зараз бойкотують парламент.

Чинна Конституція передбачає п'ятивідсотковий бар'єр для парламентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, на виборах у 2020 році прохідний бар'єр в Грузії було знижено до 1%. Зниження порогу було умовою для виходу з кризи 2019 року. Це дозволило кільком дрібним політичним силам пройти до парламенту.