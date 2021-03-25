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В Грузии правящее большинство предлагает снизить избирательный барьер до 3%

Четверг, 25 марта 2021, 13:16

В Грузии правящее большинство подготовило проект новых конституционных поправок, который предусматривает снижение избирательного барьера до 3%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По информации телеканала, представление и инициирование конституционного проекта планируются в течение нескольких дней. Согласно проекту, избирательный барьер планируют снизить с 5 до 3%.

Инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок - 113 депутатов. По состоянию на сейчас у партии власти "Грузинская мечта" есть 90 депутатов в парламенте, два - у "Мокалакееби" и четыре - у "Европейских социалистов". Это означает, что снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов. В частности, политических партий, которые сейчас бойкотируют парламент.

Действующая Конституция предусматривает пятипроцентный барьер для парламентских выборов 2024 года.

Напомним, на выборах в 2020 году проходной барьер в Грузии был снижен до 1%. Снижение порога было условием для выхода из кризиса 2019 года. Это позволило нескольким мелким политическим силам пройти в парламент.

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