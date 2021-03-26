Норвегія не поспішає відновлювати щеплення вакциною AstraZeneca - ЗМІ

Норвегія відкладе своє рішення щодо того, чи слід поновлювати використання вакцини COVID-19 від AstraZeneca.

Про це повідомляє з посиланням на Reuters з посиланням на норвезьке телебачення, передає "Європейська правда".

Влада Норвегії призупинила розповсюдження вакцини два тижні тому після того, як невелику кількість щеплених людей госпіталізували через поєднання тромбів, кровотечі та низький рівень тромбоцитів. Деякі з них пізніше померли.

Поки не відомо, коли влада країни дозволить відновити вакцинацію.

Норвегія є однією з десятка європейських країн, які припинили розповсюдження вакцини через проблеми безпеки, хоча відтоді більшість країн відновили її використання за порадою Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Норвегія використовує вакцини, розроблені Pfizer / BioNTech та Moderna, і сподівається використовувати Johnson & Johnson's, як тільки поставки стануть доступними в Європі.

Країна, що не входить до ЄС, отримує свої вакцини за європейською програмою закупівель, завдяки тому, що Швеція закуповує більше зразків, ніж їй потрібно, а потім передає їх своєму сусідові.

З початку пандемії в Норвегії спостерігаються найнижчі показники зараження та смертності в Європі, однак зараз спостерігається швидке збільшення кількості госпіталізацій під впливом більш заразних варіантів вірусу.

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