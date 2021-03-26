Норвегия не спешит возобновлять прививки вакциной AstraZeneca - СМИ

Норвегия отложит свое решение о том, следует ли возобновлять использование вакцины COVID-19 от AstraZeneca.

Об этом сообщает со ссылкой на Reuters со ссылкой на норвежское телевидение, передает "Европейская правда".

Власти Норвегии приостановили распространение вакцины две недели назад после того, как небольшое количество привитых людей госпитализировали из-за сочетания тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов. Некоторые из них позже скончались.

Пока не известно, когда власти страны позволят возобновить вакцинацию.

Норвегия является одной из десятка европейских стран, которые прекратили распространение вакцины из-за проблем с безопасностью, хотя с тех пор большинство стран возобновили ее использование по совету Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Норвегия использует вакцины, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna, и надеется использовать Johnson&Johnson's, как только поставки станут доступными в Европе.

Страна не входит в ЕС, получает свои вакцины по европейской программе закупок, благодаря тому, что Швеция закупает больше образцов, чем ей нужно, а затем передает их своему соседу.

С начала пандемии в Норвегии наблюдаются самые низкие показатели заражения и смертности в Европе, однако сейчас наблюдается быстрое увеличение количества госпитализаций под влиянием более заразных вариантов вируса.

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