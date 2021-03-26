Угорщина послабить карантин після вакцинації 25% населення

Уряд Угорщини розглянув пропозиції бізнес-груп про пом'якшення коронавірусних обмежень і вирішив почекати, поки першу дозу вакцини не отримають 2,5 мільйона з 10 мільйонів жителів країни.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В уряді очікують, що такого показника вдасться досягти через кілька днів після Великодня (4 квітня).

"Нам потрібно ще одне велике зусилля, щоб подолати пік третьої хвилі пандемії", - сказав Гуйяш.

Після того, як рубіж буде пройдений, магазини зможуть працювати до 21:30, а нічна комендантська година буде починатися о 22:00 замість 20:00 як зараз. Кількість людей, дозволених одночасно в магазинах, буде обмежено.

Послуги зможуть бути частково відкриті. Вчителі та шкільний персонал будуть вакциновані, щоб школи могли відкритися 19 квітня.

Угорщина повідомила про рекордну щоденну кількість смертей від COVID-19 - 275 осіб та 11 265 нових інфекцій в п'ятницю.

Кількість госпіталізацій і людей, які перебувають на штучній вентиляції легенів, також знаходиться на рекордно високому рівні.