Венгрия ослабит карантин после вакцинации 25% населения

Правительство Венгрии рассмотрело предложения бизнес-групп о смягчении коронавирусных ограничений и решило подождать, пока первую дозу вакцины не получат 2,5 миллионов из 10 миллионов жителей страны.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Гергели Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В правительстве ожидают, что такого показателя удастся достигнуть через несколько дней после пасхального понедельника (4 апреля)

"Нам нужно еще одно большое усилие, чтобы преодолеть пик третьей волны пандемии", - сказал Гуйяш.

После того, как рубеж будет пройден, магазины смогут работать до 21:30, а ночной комендантский час будет начинаться в 22:00 вместо 20:00 как сейчас. Количество людей, разрешенных одновременно в магазинах будет ограничено.

Услуги могут быть частично открыты. Учителя и школьный персонал будут вакцинированы, чтобы школы могли открыться 19 апреля.

Венгрия сообщила о рекордном ежедневном количестве смертей от COVID-19 - 275 человек и 11 265 новых инфекциях в пятницу.

Количество госпитализаций и людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, также находится на рекордно высоком уровне: врачи сравнивают ситуацию с худшими днями глобальной пандемии.