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Уряд Словаччини подасть у відставку 30 березня

Понеділок, 29 березня 2021, 19:32

Міністр фінансів Словаччини Едуард Хегер зустрівся з президенткою Зузаною Чапутовою для того щоб поінформувати її про майбутню реконструкцію уряду після кризи, викликаної закупівлею російської вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

З результатів їх переговорів стало зрозуміло, що вже у вівторок буде відомий склад нового уряду.

"Завтра вранці я прибуду до президента з чинним прем'єр-міністром, щоб здійснити акт відставки", - сказав Хегер.

Після переговорів міністр також заявив, що прийняв пропозицію сформувати новий уряд. "Я також внесу президенту список нового уряду", - сказав він.

Майбутній прем'єр-міністр поки не хоче розкривати, хто буде на ньому.

"Я хочу зберегти всі процедури такими, якими вони повинні бути. Тому спочатку президент дізнається про них, а потім ми ознайомимо з ними громадськість", - додав Хегер.

Нагадаємо, у неділю прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Хегером.

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