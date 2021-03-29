Правительство Словакии подаст в отставку 30 марта

Министр финансов Словакии Эдуард Хегер встретился с президентом Зузаной Чапутовой для того чтобы проинформировать ее о предстоящей реконструкции правительства после кризиса, вызванного закупкой российской вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Из результатов их переговоров стало понятно, что уже во вторник будет известен состав нового правительства.

"Завтра утром я приду к президенту с действующим премьер-министром, чтобы совершить акт отставки", - сказал Хегер.

После переговоров министр также заявил, что принял предложение сформировать новое правительство. "Я также внесу президенту список нового правительства", - сказал он.

Будущий премьер-министр пока не хочет раскрывать, кто будет на нем.

"Я хочу сохранить все процедуры такими, какими они должны быть. Поэтому сначала президент узнает о них, а потом мы ознакомим с ними общественность", - добавил Хегер.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером.

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