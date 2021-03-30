Туреччина посилює карантинні обмеження

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про посилення заходів з боротьби з коронавірусом, пославшись на зростання числа міст з високим рівнем ризику зараження по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Ердоган сказав, що протягом місяця Рамадан (13 квітня - 13 травня) буде введений повний локдаун на вихідних, а ресторани продаватимуть їжу тільки на винос.

Комендантська година по всій країні з 21:00 до 5:00 залишається чинною.

Він підкреслив, що 58 з 81 провінції Туреччини - або 80% населення - належать до категорії з дуже високим ризиком зараження вірусом.

Говорячи про кампанію вакцинації в країні, Ердоган вказав на зниження числа випадків COVID-19 і випадків смерті серед літніх людей після того, як було введено понад 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Понад 8,5 мільйонів осіб отримали перші дози вакцини і понад 6,6 мільйона осіб пройшли курс з двох доз.

Поділ провінцій на категорії з низьким, середнім, високим або дуже високим ризиком заснований на показниках інфікування і кампанії вакцинації в Туреччині, яка почалася 14 січня.