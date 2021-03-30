Турция усиливает карантин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом, сославшись на рост числа городов с высоким уровнем риска заражения по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган сказал, что в течение месяца Рамадан (13 апреля - 13 мая) будет введен полный локдаун на выходных, а рестораны будут продавать еду только на вынос.

Комендантский час по всей стране с 21:00 до 5:00 остается в силе.

Он подчеркнул, что 58 из 81 провинции Турции - или 80% населения - относятся к категории с очень высоким риском заражения вирусом.

Говоря о кампании вакцинации в стране, Эрдоган указал на снижение числа случаев COVID-19 и случаев смерти среди пожилых людей после того, как было введено более 10 млн доз вакцины от коронавируса.

Более 8,5 млн человек получили первые дозы вакцины и более 6,6 миллиона человек прошли курс из двух доз.

Разделение провинций на категории с низким, средним, высоким или очень высоким риском основано на показателях инфицирования и кампании вакцинации в Турции, которая началась 14 января.