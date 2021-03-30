Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального
Україна та ще шість країн приєдналися до санкцій Євросоюзу, запроваджених на початку березня проти високопоставлених російських чиновників за ув'язнення опозиціонера Алексєя Навального.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля.
"Країни-кандидати (на вступ до ЄС. – Ред.) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС (щодо санкцій. – Ред.)", – йдеться у декларації.
Як зазначається, країни забезпечать, щоб їх національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій..
"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його", - заявив Боррель.
У санкційному списку - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.
Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС у письмовій формі.
Санкції вперше запроваджені в рамках санкційного механізму ЄС щодо порушення прав людини.