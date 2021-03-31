В МЗС відреагували на розмову лідерів Німеччини, Франції та РФ щодо Донбасу 

У Міністерстві закордонних справ України закликали Росію припинити перекладати відповідальність на Україну за врегулювання конфлікту на Донбасі, наголосивши, що зрушення можливі лише за наявності політичної волі та за участі всіх сторін "норманського формату".

Про це у коментарі "Європейській правді" сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Позиція України не змінилася: зрушень в політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату.

Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови із президентом Російської Федерації: російська сторона має виконувати зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню, підкреслюється необхідність продовження переговорів лідерів нормандської четвірки", - зазначив Олег Ніколенко.

Він додав, що не бачить сенсу коментувати заяви, що пролунали в комюніке Російської Федерації.

"Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання - як у рамках Мінських домовленостей, так і домовленостей Н4, досягнутих у ході Паризького саміту. Насамперед, мова йде про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування", - наголосив речник МЗС.

Олег Ніколенко додав, що підтвердження режиму припинення вогню буде обговорюватися сьогодні, 31 березня, на засіданні Тристоронньої контактної групи, і там Росія "має чудову нагоду продемонструвати, що вона не за війну, а за мир". "Зі свого, Україна послідовно виступає за мир та збереження людських життів", - зазначив він.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Владімір Путін провели переговори у форматі відеоконференції, на яких обговорювали в том числі ситуацію на Донбасі.

У заяві Єлисейського палацу після розмови йдеться про те, що РФ повинна визнати відповідальність за події на Донбасі. Водночас, Кремль у своєму комюніке наголошує, що Україна повинна напряму домовлятися з так званими "республіками", а також звинувачує Київ у тому, що українські військові "провокують ескалацію".

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