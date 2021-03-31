В МИД отреагировали на разговор лидеров Германии, Франции и РФ по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность на Украину за урегулирование конфликта на Донбассе, подчеркнув, что прогресс возможен только при наличии политической воли и при участии всех сторон "нормандского формата".

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Позиция Украины не изменилась: сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечении всех участников Нормандского формата.

Показательными стали сигналы наших европейских партнеров по итогам разговора с президентом Российской Федерации: российская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров нормандской четверки", - отметил Олег Николенко.

Он добавил, что не видит смысла комментировать заявления, прозвучавшие в коммюнике Российской Федерации.

"Еще раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства - как в рамках Минских договоренностей, так и договоренностей Н4, достигнутых в ходе Парижского саммита. Прежде всего, речь идет о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, улучшение условий жизни людей вдоль линии разграничения", - подчеркнул спикер МИД.

Олег Николенко отметил, что подтверждение режима прекращения огня будет обсуждаться сегодня, 31 марта, на заседании Трехсторонней контактной группы, и там Россия "имеет прекрасную возможность продемонстрировать, что она не за войну, а за мир". "Со своей стороны, Украина последовательно выступает за мир и сохранение человеческих жизней", - отметил он.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали в том числе ситуацию на Востоке Украины.

В заявлении Елисейского дворца после разговора говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе. В то же время, Кремль в своем коммюнике отмечает, что Украина должна напрямую договариваться с так называемыми "республиками", а также обвиняет Киев в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию".

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