Коронавірус: Угорщина посилює обмеження на тлі зростання смертності

Влада Угорщини посилює обмеження, намагаючись стримати швидке зростання смертності та госпіталізацій, спричинених COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Починаючи з понеділка, підприємства повинні закрити свої двері на два тижні, і лише продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садочки та початкові школи також не працюватимуть до 7 квітня.

Спортивні заходи можуть проводитись лише без глядачів, а роботодавців закликають дозволити працівникам працювати вдома.

"Якщо ми зараз не закриємося, то не тільки кількість інфекцій та смертей радикально зросте, це затримає відкриття економіки", - заявив у четвер керівник апарату прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

Рішення прийняте внаслідок чергового сплеску захворюваності в Угорщині, коли нові щоденні випадки та госпіталізації швидко наближаються до своїх попередніх піків, встановлених у грудні.

"Третя хвиля є дуже сильною, сильнішою, ніж друга хвиля", - сказав Гуяш, додавши, що в усіх громадських місцях потрібно буде носити маски, а також буде введено додатковий прикордонний контроль.

До цього часу уряд Угорщини дотримувався стратегії швидкої вакцинації як ключа до вирішення проблеми зі зростанням захворюваності.

Інші обмеження в Угорщині діють з 11 листопада, включаючи комендантську годину з 20:00 до 5 години ранку, онлайн-освіту для учнів середніх шкіл та студентів університетів, закриття готелів, спа-центрів і театрів та обмеження роботи ресторанів. Ці заходи діятимуть і далі.