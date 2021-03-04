Коронавирус: Венгрия ужесточает ограничения на фоне роста смертности

Власти Венгрии усиливают ограничения, пытаясь сдержать быстрый рост смертности и госпитализаций, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Начиная с понедельника, предприятия должны закрыть свои двери на две недели, и только продуктовые магазины, аптеки и заправочные станции могут оставаться открытыми. Детские сады и начальные школы также не будут работать до 7 апреля.

Спортивные мероприятия могут проводиться только без зрителей, а работодателей призывают разрешить работникам работать дома.

"Если мы сейчас не закроемся, то не только количество инфекций и смертей радикально возрастет, это задержит открытие экономики", - заявил в четверг руководитель аппарата премьер-министра Гергей Гуйяш.

Решение принято в результате очередного всплеска заболеваемости в Венгрии, когда новые ежедневные случаи и госпитализации быстро приближаются к своим предыдущим пиков, установленных в декабре.

"Третья волна будет очень сильной, сильнее, чем вторая волна", - сказал Гуйяш, добавив, что во всех общественных местах нужно будет носить маски, а также будет введен дополнительный пограничный контроль.

К этому времени правительство Венгрии придерживался стратегии быстрой вакцинации как ключа к решению проблемы с ростом заболеваемости.

Другие ограничения в Венгрии действуют с 11 ноября, включая комендантский час с 20:00 до 5:00 утра, онлайн-образование для учащихся средних школ и студентов университетов, закрытие отелей, спа-центров и театров и ограничения работы ресторанов. Эти меры будут действовать и дальше.