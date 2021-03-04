Посли G7 виступили за нагальну реформу "Нафтогазу"

Посли країн Групи семи (G7) на зустрічі з керівництво НАК "Нафтогаз України" обговорили нагальну потребу в реформах заради функціонування ліберлізованого і конкурентного енергоринку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим посли G7 обговорили нагальну потребу в реформах і впровадженні практик, що забезпечать умови для функціонування лібералізованого і конкурентного енергоринку та удосконалення корпоративного управління, згідно зі стандартами ОЕСР" - йдеться у Twitter Групи підтримки України.

Під час зустрічі з @NaftogazUkraine посли G7 обговорили нагальну потребу в реформах і впровадженні практик, що забезпечать умови для функціонування лібералізованого і конкурентного енергоринку та удосконалення корпоративного управління, згідно зі стандартами ОЕСР. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 4, 2021

Посли наголошують, що подальші кроки у цьому керунку допоможуть Україні залучати інвестиції та виконувати свої міжнародні зобов’язання.