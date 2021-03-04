Послы G7 выступили за срочную реформу "Нафтогаза"

Послы стран Группы семи (G7) на встрече с руководством НАК "Нафтогаз Украины" обсудили насущную необходимость в реформах ради функционирования либерлизованого и конкурентного энергорынка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время встречи с председателем правления НАК" Нафтогаз Украины "Андреем Коболев послы G7 обсудили насущную необходимость в реформах и внедрении практик, которые обеспечат условия для функционирования либерализованного и конкурентного энергорынка и совершенствование корпоративного управления, в соответствии со стандартами ОЭСР", - говорится в Twitter Группы поддержки Украины.

Під час зустрічі з @NaftogazUkraine посли G7 обговорили нагальну потребу в реформах і впровадженні практик, що забезпечать умови для функціонування лібералізованого і конкурентного енергоринку та удосконалення корпоративного управління, згідно зі стандартами ОЕСР. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 4, 2021

Послы отмечают, что дальнейшие шаги в этом направлении помогут Украине привлекать инвестиции и выполнять свои международные обязательства.