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Послы G7 выступили за срочную реформу "Нафтогаза"

Четверг, 4 марта 2021, 17:46

Послы стран Группы семи (G7) на встрече с руководством НАК "Нафтогаз Украины" обсудили насущную необходимость в реформах ради функционирования либерлизованого и конкурентного энергорынка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время встречи с председателем правления НАК" Нафтогаз Украины "Андреем Коболев послы G7 обсудили насущную необходимость в реформах и внедрении практик, которые обеспечат условия для функционирования либерализованного и конкурентного энергорынка и совершенствование корпоративного управления, в соответствии со стандартами ОЭСР", - говорится в Twitter Группы поддержки Украины.

Послы отмечают, что дальнейшие шаги в этом направлении помогут Украине привлекать инвестиции и выполнять свои международные обязательства.

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G7 (группа семи) Энергетика
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