Президента Польщі розкритикували за участь у лижному чемпіонаті в розпал епідемії

Президента Польщі Анджея Дуду розкритикували за поїздку на лижний чемпіонат у той час, коли в країні продовжує зростати крива захворюваності на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Анджей Дуда поїхав для участі у благодійному марафоні на популярному гірськолижному курорті Закопане, що він регулярно робить протягом вже багатьох років.

Фото: РАР (архівне фото з 2020 року)

Опозиційні політики розкритикували його рішення, вважаючи, що цього року поїздка непотрібна й недоречна у той час, коли країна намагається спинити третю хвилю епідемії.

"Нашому лідеру не бракує послідовності. Кажуть, що на вихідних, у розпал чергової хвилі епідемії пан Дуда поїхав… кататися на лижах. Браво!", - відкоментував колишній прем’єр Польщі, нині депутат Європарламенту Марек Белька.

Jednego naszej głowie państwa odmówić nie można - konsekwencji. Ponoć w weekend, w środku kolejnej fali zachorowań, pan Duda wybiera się... na narty. Brawo! — Marek Belka (@profMarekBelka) March 4, 2021

"Пан Дуда знову змастив лижі. Третя хвиля для нього - не загроза. А для народу? Окей, він же зателефонував у Пекін (щодо можливого придбання китайської вакцини - ред.)", - написав сенатор від "Громадянської платформи" Адам Зейнфельд.

"Надворі раз по раз лунають сирени швидких, довкола закриваються і банкрутують бізнеси, люди хворіють, численні похорони. А президент цієї країни знову катається на лижах", - обурився депутат від "Громадянської платформи" Рафал Групінський.

Перед цим останній раз Анджей Дуда вибирався на лижі в середині лютого - за тиждень після того, як гірськолижні курорти відкрилися у рамках послаблення карантину.

Тоді на його адресу також здійнялася критика. Президента додатково розкритикували за те, що він скористався можливістю виїхати із Закопане, об’їжджаючи корки на дорозі.

Відкриття популярного курорту загалом не минуло без скандалів - у перші робочі вихідні, на які одночасно випали інший лижний чемпіонат та день Св. Валентина, на вулицях спостерігалися натовпи туристів та повне ігнорування заходів безпеки.

Останні три тижні у Польщі стабільно зростає приріст заражень коронавірусом. 5 березня показники вперше з кінця осені наблизились до 16 тисяч.