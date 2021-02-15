У Польщі обурюються "коронагуляннями" на популярному гірськолижному курорті 

В уряді Польщі засудили людей за безвідповідальність та допускають повернення карантинних заборон після появи фото та відео із популярного гірськолижного курорту Закопане, відзнятих минулими вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Нагадаємо, минулі вихідні стали першими після тривалого локдауну, коли заклади у Закопане змогли знову приймати туристів. Ажіотажу додали світовий чемпіонат стрибків з трампліна Wielka Krokiew та день Св. Валентина.

За даними готельєрів, на вихідних у Закопане мали приїхати близько 20 тисяч людей.

Кадри з центральних вулиць столиці Татр свідчать про те, що відпочивальники особливо не переймалися правилами безпеки.

У місцевій поліції заявили, що їм довелося втрутитися близько 300 разів через різні інциденти.

Мер Закопане назвав поведінку людей, які ігнорували всі обмеження і зловживали алкоголем, "абсолютно неприйнятною", а президент торговельної палати Татр сказала, що суспільство "не здало тест", і поведінка безвідповідальних туристів ймовірно призведе до повернення локдауну.

"Вся ця ситуація - прояв тотальної безвідповідальності. Обмеження зняли на два тижні, і якщо ситуація погіршиться - є ризик, що доведеться їх відновити", - заявив керівник офісу прем’єра Міхал Дворжик.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що якщо наступними вихідними у Закопане буде спостерігатися щось подібне, курорт знову закриють, або запровадять певні місцеві обмеження.

Перед вихідними через велику кількість охочих приїхати до Закопане на трасі виникли великі корки.