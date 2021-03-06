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У Хорватії мігранти підірвалися на мінах часів війни, один загинув

Субота, 6 березня 2021, 11:12

Один мігрант загинув, ще двоє поранених потрапили до лікарні після підриву на мінах, які залишилися після війни в Хорватії на початку 1990-х.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

Поліція виявила ще чотирьох людей поблизу місця, де знайшла одного загиблого і одного пораненого.

У розмові з ними правоохоронці з’ясували, що група мігрантів, пересуваючись лісом, натрапила на міну, яка вибухнула та поранила кількох людей.

Мігранти натрапили на міни, які були розміщені на колишній лінії розмежування, повідомили у Саборському муніципалітеті Карловацькій жупанії.

В місцевій поліції зазначили, що попередження про міни розміщені вздовж доріг, а оскільки мігранти уникають їх, щоб їх не помічали, можливо, вони могли не бачити встановлених позначок.

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Хорватія
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