В Хорватии мигранты подорвались на минах времен войны, один погиб
Один мигрант погиб, еще двое раненых попали в больницу после подрыва на минах, которые остались после войны в Хорватии в начале 1990-х.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.
Полиция обнаружила еще четырех человек вблизи места, где нашла одном погибшем и одном раненом.
В разговоре с ними правоохранители выяснили, что группа мигрантов, передвигаясь по лесу, наткнулась на мину, которая взорвалась и ранила нескольких человек.
Мигранты напали на мины, которые были размещены на бывшей линии разграничения, сообщили в Саборському муниципалитете Карловацкой жупании.
В местной полиции отметили, что предупреждение о минах размещены вдоль дорог, а поскольку мигранты избегают их, чтобы их не замечали, возможно, они могли не видеть установленных отметок.