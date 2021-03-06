В Хорватии мигранты подорвались на минах времен войны, один погиб

Один мигрант погиб, еще двое раненых попали в больницу после подрыва на минах, которые остались после войны в Хорватии в начале 1990-х.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Полиция обнаружила еще четырех человек вблизи места, где нашла одном погибшем и одном раненом.

В разговоре с ними правоохранители выяснили, что группа мигрантов, передвигаясь по лесу, наткнулась на мину, которая взорвалась и ранила нескольких человек.

Мигранты напали на мины, которые были размещены на бывшей линии разграничения, сообщили в Саборському муниципалитете Карловацкой жупании.

В местной полиции отметили, что предупреждение о минах размещены вдоль дорог, а поскольку мигранты избегают их, чтобы их не замечали, возможно, они могли не видеть установленных отметок.