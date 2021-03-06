В МЗС назвали попередню причину аварії автобуса в Польщі

За попередньою версією поліції, причиною аварії автобуса, в якій загинули шість українців, могло стати те, що водій не впорався з кернуванням, в результаті чого транспортний засіб вилетів у кювет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, шість людей загинули, 41 особа дістала поранення в аварії українського автобуса у Підкарпатському воєводстві Польщі.

Аварія сталася вночі з п’ятниці на суботу на автостраді А4. 57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв.

Автобус, який зазнав аварії, здійснював рейс за маршрутом Познань - Херсон.