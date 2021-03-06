В МИД назвали предварительную причину аварии автобуса в Польше

По предварительной версии полиции, причиной аварии автобуса, в которой погибли шесть украинский, могло стать то, что водитель не справился с керновка, в результате чего транспортное средство вылетел в кювет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба МИД Украины.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетел в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, шесть человек погибли, 41 человек получил ранения в аварии украинского автобуса в Подкарпатском воеводстве Польши.

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу на автостраде А4. 57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей.

Автобус, который потерпел крушение, совершал рейс по маршруту Познань - Херсон.