Нідерланди змінили вимоги до тестів на коронавірус для авіапасажирів з України
Уряд Нідерландів змінив вимоги по тестуванню на коронавірус для авіапасажирів з України, Білорусі, Росії та інших країн, які віднесені до зони з високим ризиком зараження COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.com.
Тепер мандрівники можуть здавати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту взяття зразка до моменту посадки в літак пройшло не більше 12 годин.
Також для пасажирів залишили минулий спосіб здачі тестів, який передбачає проходження відразу двох тестів.
Один аналіз необхідно здати методом ПЛР. При цьому з моменту тестування до моменту перетину кордону Нідерландів має пройти не більше 72 годин.
Другий тест передбачає експрес-перевірку на коронавірус. Його необхідно пройти не більше ніж за 4 години до посадки в літак.
Всі тести на коронавірус повинні мати негативний результат. Тільки в такому випадку людину пустять в літак.
Вимоги по тестуванню діють для всіх пасажирів 13 років і старших, які слідують як в Нідерланди, так і з пересадкою в аеропорту Амстердама в треті країни.