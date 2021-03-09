В Чехії у січні-2021 смертність виявилась найвищою за 70 років

У січні 2021 року смертність у Чехії виявилася вищою, ніж під час осінньої хвилі коронавірусу, та найвищою за цей період з 1950 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це заявили у статистичному відомстві.

За попередніми даними, за січень померли 15 900 людей. Це приблизно на 5300 смертей більше, ніж середній показник за останні 5 років, коли січневі показники смертності коливалися від 9500 до 12400, та найбільше за цей місяць з 1950 року.

"У січні цього року на 100 000 населення припадало 148 смертей, тоді як у січні 2015-2019 років - в середньому 100", - розповів речник CZSO Ян Цеслар.

Суттєве зростання порівняно з середніми показниками спостерігалося у всіх регіонах, а особливо значне - у Карлових Варах.

У статистиці не наводяться причини смерті, але так звану надлишкову смертність пов’язують передусім з епідемією коронавірусу.

За даними МОЗ, офіційно за січень померли 4767 хворих на коронавірус, що є другим найбільшим показником після листопада.

Проте січневі показники смертності загалом виявились вищими, ніж за листопад, під час осінньої хвилі.

У відомстві кажуть, що найближчі до цьогорічних показників січня - січень 1970 року, коли лютував так званий гонконзький грип. Тоді у Чехії за січень зареєстрували 15 300 смертей.

Як повідомлялося раніше, у 2020 році в Чехії смертність зросла майже на 15%. Востаннє таке зростання реєстрували у 1945 році.