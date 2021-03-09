В Чехии в январе-2021 смертность оказалась самой высокой за 70 лет

В январе 2021 года смертность в Чехии оказалась выше, чем во время осенней волны коронавируса, и самой высокой за этот период с 1950 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом заявили в статистическом ведомстве.

По предварительным данным, за январь умерли 15 900 человек. Это примерно на 5300 смертей больше, чем средний показатель за последние пять лет, когда январские показатели смертности колебались от 9500 до 12400, и больше всего за этот месяц с 1950 года.

"В январе этого года на 100 000 населения приходилось 148 смертей, тогда как в январе 2015-2019 годов - в среднем 100", - рассказал представитель CZSO Ян Цеслар.

Существенный рост по сравнению со средними показателями наблюдался во всех регионах, особенно значительный - в Карловых Варах.

В статистике не приводятся причины смерти, но так называемую избыточную смертность связывают прежде всего с эпидемией коронавируса.

По данным Минздрава, официально за январь умерли 4767 больных коронавирусом, что является вторым наибольшим показателем после ноября.

Однако январские показатели смертности в целом оказались выше, чем за ноябрь, во время осенней волны.

В ведомстве говорят, что ближайшие к нынешним показателям января - январь 1970 года, когда свирепствовал так называемый гонконгский грипп. Тогда в Чехии за январь зарегистрировали 15 300 смертей.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Чехии смертность выросла почти на 15%. Последний раз такой рост регистрировали в 1945 году.