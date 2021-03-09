Північна Македонія запровадила нічну комендантську годину

Північна Македонія у рамках заходів для боротьби з епідемією коронавірусу на 2 тижні запровадила нічну комендантську годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та 5 Kanal.

Заборона на вихід з дому буде діяти з 22:00 до 05:00, з 10 до 22 березня.

Для низки категорій передбачені винятки. Це мандрівники, час прильоту або вильоту яких з міжнародних аеропортів випадає на цей. "Перепусткою" для них будуть квитки на рейс.

Не заборонено пересуватися у нічний час перевізникам пасажирів та водіям фур. Транзитним перевізникам потрібно буде завершувати переїзд за максимум три години.

Окрім того, комендантську годину дозволено буде порушувати, якщо це пов’язано з нагальною необхідністю отримати медичну допомогу. Перед виходом з дому у такому випадку необхідно буде звернутися на телефонну лінію міністерства внутрішніх справ.

Не виключено, що перелік винятків додатково розширять.

Це вже друга комендантська година у Північній Македонії. Вперше до такого заходу вдалися навесні 2020 року. Тоді комендантська година була запроваджена 22 березня і тривала 66 днів.