Северная Македония ввела ночной комендантский час

Северная Македония в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса на 2 недели ввела ночной комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель" и 5 Kanal.

Запрет на выход из дома будет действовать с 22:00 до 05:00, с 10 до 22 марта.

Для ряда категорий предусмотрены исключения. Это путешественники, время прилета или вылета которых из международных аэропортов выпадает на это время. "Пропуском" для них будут билеты на рейс.

Не запрещено передвигаться в ночное время перевозчикам пассажиров и водителям фур. Транзитным перевозчикам нужно будет завершать переезд максимум за три часа.

Кроме того, комендантский час разрешено будет нарушать, если это связано со срочной необходимостью получить медицинскую помощь. Перед выходом из дома в таком случае необходимо будет обратиться на телефонную линию министерства внутренних дел.

Не исключено, что перечень исключений дополнительно расширят.

Это уже второй комендантский час в Северной Македонии. Впервые к такой мере прибегли весной 2020 года. Тогда комендантский час был введен 22 марта и действовал в течении 66 дней.