"Геть з Грузії": російського ведучого Познера змусили поїхати з Тбілісі

У Тбілісі в середу ввечері спалахнув протест через приїзд російського телеведучого Владіміра Познера, який збирався відзначити там день народження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Руставі-2.

87-річний Познер прилетів чартерним літаком разом з друзями і колегами, всього близько півсотні людей. Його візит до Грузії супроводжувався протестами громадських активістів, до яких пізніше приєдналися політики.

Протестувальники заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, тому, що він не визнає територіальну цілісність країни. Вони свистіли у свистки і барабанили по металевих поверхнях, щоб, за власними словами, створити "дискомфорт" Познеру і його гостям. Їм також вдалося відключити електрику в будівлі готелю Vinotel.

Тбилиси. Грузины Познеру - "Пошел вон из Грузии...!"

Здание гостиницы Rooms, где укрылся Познер, закидали яйцами. pic.twitter.com/npAUrZLm7F — Kavkaz Center (@newkc14) March 31, 2021

Пізніше до готелю прибули поліцейські. Вони завадили протестувальникам прорватися до готелю, через що між ними і учасниками акції відбулися сутички. Демонстранти викликали в готель інспекцію праці, заявивши, що Познер і його гості порушили комендантську годину. У Грузії в зв'язку з коронавірусом вона діє з 9 години вечора.

Інспекція оштрафувала готель на 10 тисяч ларі (майже $3 тисячі). Поліція заявила, що Познера і його супутників теж оштрафують.

Після початку акції телеведучий і його гості покинули Vinotel під охороною поліцейських і переїхали в готель Rooms. Автобус закидали яйцями, написавши на асфальті "Геть з Грузії!".

Протестувальники теж перемістилися до нього і стали закидати будівлю яйцями.

У четвер рано вранці Познер покинув Тбілісі раніше, ніж планував. Його доставили в аеропорт у супроводі поліції з метою безпеки.

У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були "жахливими".

"Бйок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав", - цитувало Познера грузинське видання "Сова". Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.

"Ехо Кавказу" нагадало, що в 2010-му, через два роки після війни в Грузії, Познер сказав: "Він (Саакашвілі) помилився. Американці не допомогли, і Росія відповіла. Це було військове вторгнення з боку Грузії, в результаті чого Грузія втратила Абхазію назавжди. Більше Абхазія ніколи не буде частиною Грузії".

Зазначимо, що у 2019 році Познер незаконно відвідав тимчасово окупований Росією Крим як глава журі фіналу конкурсу ТЕФІ-Капітал.