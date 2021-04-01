У Словаччині призначили нового прем'єра після кризи через "Спутник V"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Гегера новим прем'єр-міністром у четвер, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Більшість членів Кабінету міністрів, які працювали за Ігоря Матовича, зберегли свої посади, в тому числі глава МЗС Іван Корчок.

Колишній прем'єр обмінявся позиціями з новим главою уряду і очолив Міністерство фінансів.

Розподіл міністерств за квотами не зміниться: партія OĽANO має сім міністерських посад в уряді, Sme rodina буде мати три посади, SaS отримає три міністерства, а партія "За людей" - два.

Нагадаємо, у неділю Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Гегером.

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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