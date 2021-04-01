В Словакии назначили нового премьера после кризиса из-за "Спутник V"
Президент Словакии Зузана Чапутова назначила Эдуарда Гегера новым премьер-министром в четверг, закончив политический кризис, продолжавшийся более месяца.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Большинство членов Кабинета министров, которые работали при Игоре Матовиче, сохранили свои должности, в том числе глава МИД Иван Корчок.
Бывший премьер обменялся позициями с новым главой правительства и возглавил Министерство финансов.
Распределение министерств по квотам не изменится: партия OĽANO имеет семь министерских должностей в правительстве, Sme rodina будет иметь три должности, SaS получит три министерства, а партия "За людей" - два.
Напомним, в воскресенье Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Гегером.
Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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