Познера, якого змусили поїхати з Тбілісі, оштрафували на $500 за порушення карантину

Російського телеведучого Владіміра Познера, який змушений був поїхати з Тбілісі через протести, оштрафували на більш ніж 500 доларів за порушення карантинних обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявили в МВС Грузії.

Спершу Владімір Познер заявив, що ані йому, ані іншим гостям, які прилетіли з ним святкувати день народження, не виписали штрафів.

Міністерство внутрішніх справ Грузії після цього опублікувало штрафну квитанцію на телеведучого. З неї випливає, що о 03:31 ночі за місцевим часом йому виписали штраф у розмірі 2 тисячі ларі - близько 580 доларів США.

Квитанція, опублікована МВС, на тлі портрета телеведучого. Колаж "Ехо Кавказа"

"Співробітники департаменту патрульної поліції за фактомпорушення правил ізоляції та карантину оштрафували 32 осіб за ст. 42(10) кодексу про адміністративні правопорушення. Усі штрафи були сплачені, після чого вони покинули країну", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, ввечері 31 березня у Тбілісі спалахнув протест через приїзд Познера, який збирався відзначити там день народження. Разом з ним прибули близько пів сотні людей.

Протестувальники заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, тому, що він не визнає територіальну цілісність країни.

Вранці 1 квітня Владімір Познер вилетів з Грузії раніше, ніж планував. Його доставили в аеропорт у супроводі поліції з метою безпеки.

Інспекція оштрафувала готель, де гості влаштували вечірку, на 10 тисяч ларі (майже $3 тисячі) за порушення карантинних обмежень. Поліція заявила, що Познера і його супутників теж оштрафують.