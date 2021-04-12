У кількох словацьких містах через попереджувальний страйк не ходив громадський транспорт

Працівники транспортних компаній словацьких міст Кошице і Братислава влаштували годинний попереджувальний страйк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Причиною страйку між 8 та 9 ранку є страх перебоїв у роботі ліній громадського транспорту та можливих скорочень.

"Держава досі не допомогла фінансово компаніям, які втратили дохід, спричинений пандемією. Автобуси та трамваї їздили, працівники виконували технічне обслуговування, ходили на роботу. Однак пасажирів стало менше, і компанія втратила продажі", - сказала Андреа Віндішова, голова Основної організації інтегрованої профспілки транспортної компанії міста Кошице.

Готовність до страйку оголосили транспортні компанії в Кошице, Братиславі та Прешові 23 березня. Причиною стала заява міністерства транспорту та розвитку про те, що вони не отримають компенсацію за втрату продажів.

"Ми не хочемо брати пасажирів у заручники, але ми також не хочемо, щоб громадський транспорт закінчив так, як це було у 1980-х роках, коли в автобуси не можна було сісти, оскільки в них було так багато людей", - сказав Юліус Орбан, голова Основної профспілки Братиславської транспортної асоціації.

Транспортні компанії по всій Словаччині, які забезпечують громадський транспорт у 54 містах, можуть отримати першу допомогу від держави за втрату доходів від пандемії. Це не стосується чотирьох транспортних компаній - Кошице, Братислави, Прешова та Жиліна. Загалом у них працює 5000 людей.

Міністерство транспорту та будівництва вже заявило, що намагається знайти спосіб допомогти транспортним компаніям цих міст. Після взаємної згоди міністерство фінансів взяло на себе питання фінансової допомоги органам місцевого самоврядування, до яких належать транспортні компанії.