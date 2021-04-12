В двух городах Словакии из-за забастовки не ходил общественный транспорт

Работники транспортных компаний словацких городов Кошице и Братиславы устроили часовую предупредительную забастовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Причиной забастовки между 8 и 9 утра стал страх перебоев в работе линий общественного транспорта и возможных сокращений.

"Государство до сих пор не помогло финансово компаниям, которые потеряли доход, вызванный пандемией. Автобусы и трамваи ездили, работники выполняли техническое обслуживание, ходили на работу. Однако пассажиров стало меньше, и компания потеряла продажи", - сказала Андреа Виндишова, председатель Основной организации интегрированного профсоюза транспортной компании города Кошице.

Готовность к забастовке выявили транспортные компании в Кошице, Братиславе и Прешове 23 марта. Причиной стало заявление министерства транспорта и развития о том, что они не получат компенсацию за потерю продаж.

"Мы не хотим брать пассажиров в заложники, но мы также не хотим, чтобы общественный транспорт закончил так, как это было в 1980-х годах, когда в автобусы нельзя было сесть, поскольку в них было слишком много людей", - сказал Юлиус Орбан, председатель Основного профсоюза Братиславской транспортной ассоциации.

Транспортные компании по всей Словакии, которые обеспечивают общественный транспорт в 54 городах, могут получить первую помощь от государства за потерю доходов от пандемии. Это не касается четырех транспортных компаний - Кошице, Братиславы, Прешова и Жилины. Всего в них работает 5000 человек.

Министерство транспорта и строительства уже заявило, что пытается найти способ помочь транспортным компаниям этих городов. После взаимного согласия министерство финансов взяло на себя вопросы финансовой помощи органам местного самоуправления, к которым относятся транспортные компании.